Половина украинцев считает борьбу с коррупцией в стране провальной, - опрос

Украинцы разочарованы борьбой с коррупцией в стране и не видят в ней прогресса. Об этом свидетельствуют результаты совместного соцопроса Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и Центра Разумкова.

Абсолютное большинство населения (83%) считает борьбу с коррупцией в Украине неуспешной, причем 50% - полностью провальной. Успех в борьбе с коррупцией видят только 9. По сравнению с декабрем 2017 года на 6% уменьшилась доля положительных оценок и на 3% выросла доля оценок отрицательных.

Источник: dif.org.ua

Почти половина украинцев (48%) не видит никакой инстанции, которая активно боролась бы с коррупцией. Остальное население активными борцами с коррупцией считает журналистов (26%), антикоррупционные общественные организации (18%), НАБУ (11%), население (10,5%), отдельных политиков и общественных деятелей (10%) и страны Запада (6%).

При этом минимальное количество респондентов назвало активными борцами с коррупцией профильные государственные институты - СБУ (5%), Специализированную антикоррупционную прокуратуру (5%), Национальное агентство по предотвращению коррупции (4%), Генеральную прокуратуру (4%), президента (4%), полицию (3%), правительство, министерства (2%), Верховную Раду (2%), власть на местах (1,5%) и суды (1%).

Также ни один из органов, которые должны бороться с коррупцией, не получил положительной оценки эффективности своей работы. Больше всего положительных оценок имеет НАБУ, однако это лишь 15% таких оценок. Больше всего негативных оценок получили суды (79%), ГПУ (75%) и Нацполиция (74%).

Среди факторов, которые больше всего мешают НАБУ хорошо выполнять свою работу, респонденты чаще всего называли отсутствие у власти политической воли бороться с коррупцией (44%), недостатки законодательства (33%), сопротивление других правоохранительных органов (21%), нереформированную судебную систему (23%), коррупцию внутри НАБУ (22%), снисходительное отношение к коррупции населения (21%). Лишь 19% уверены, что на самом деле ничто не мешает НАБУ бороться с коррупцией.

Общенациональный опрос населения Украины был проведен Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 19 по 25 мая 2018 во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2019 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.