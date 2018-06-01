Чиновника Укрзализныци поймали на "откате" в 350 тыс. грн

Он требовал деньги за перечисление платы за уборку вокзала

Прокуратура Киева и СБУ задержали чиновника Укрзализныци за получение 350 тыс. грн "отката".

Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

"Киевской местной прокуратурой №7 совместно с сотрудниками Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины и Департаментом безопасности ОАО "Укрзализныця" задержали на получении неправомерной выгоды одного из руководителей вокзальной станции Харьков-Пассажирский", - говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, чиновник с привлечением сообщника требовал от учредителя субъекта хозяйствования почти 350 тыс. гривен неправомерной выгоды за перечисление денег. Речь идет о договоре об уборке помещений и прилегающей территории харьковского вокзала, который уже был заключен.

Оперативники задержали участников незаконной сделки сразу после передачи всей суммы.

В настоящее время решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении по ч. 3 ст. 368 (получение неправомерного вознаграждения) Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения.

Напомним, в главном офисе Укрзализныци Генеральная прокуратура Украины совместно с СБУ провели обыск.