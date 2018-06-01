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"Убийство" Аркадия Бабченко

"Убийство Бабченко": Луценко и Грицак объяснились перед западными послами

"Убийство Бабченко": Луценко и Грицак объяснились перед западными послами
Фото: ГПУ

Выбранная стратегия позволила не только пресечь преступление, но и получить сведения о других потенциальных жертвах

01.06.18 1068
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Генеральный прокурор Юрий Луценко и глава СБУ Василий Грицак провели встречу с послами западных стран, во время которой объяснили необходимость инсценировки убийства российского журналиста Аркадия Бабченко. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

На встрече присутствовали руководители дипломатических представительств стран "Большой семерки", стран ЕС, Норвегии, Австралии и Совета Европы.

Руководители ГПУ и СБУ заявили, что выбранная стратегия позволила не только не допустить гибели журналиста, пресечь преступление, полностью задокументировать преступные действия организатора, получить доказательства его связи с заказчиком преступления, но и получить сведения о других потенциальных жертвах, против которых, вероятно, готовились террористические акты и убийства.

Генпрокурор также подчеркнул, что спецоперация была проведена в соответствии с нормами уголовного процессуального законодательства.

Напомним, 29 мая полиция сообщила, что в Киеве в собственной квартире якобы смертельно ранили российского журналиста Аркадия Бабченко. Как выяснилось позже, "убийство" оказалось инсценировкой украинских спецслужб. Организатора покушения задержали.

По данным СБУ, российские спецслужбы для организации заказных убийств на территории нашей страны завербовали гражданина УкраиныБориса Германа. Всего он якобы должен был организовать убийство 30 человек на территории нашей страны.

Убийство Бабченко должно было стать первым в череде терактов. Агент предложил выполнить это задание своему знакомому - бывшему участнику АТО Алексею Цимбалюку. За убийство журналиста он пообещал заплатить 30 тыс. долларов, причем в качестве задатка передал 15 тыс. долларов. Однако Цимбалюк вместо выполнения "заказа" пришел в СБУ.

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