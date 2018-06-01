Луценко назвал пять причин инсценировки убийства Бабченко

Генеральный прокурор Юрий Луценко озвучил пять причин, из-за которых следствие пошло на инсценировку убийства российского журналиста Аркадия Бабченко. Он их перечислил в Facebook.

Во-первых, такая имитация предусмотрена в 271 УПК и использовалась более 30 раз за последние 2,5 года.

Во-вторых, после заказа убийства Бабченко организатор предложил исполнителю убить еще 2 человек. При этом он отметил, что существует целый список более 30 человек, которых хотят уничтожить российские спецслужбы.

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В-третьих, задержание организатора не обезвредило бы угрозу всем этим людям. Имитация убийства давала возможность получить дополнительную информацию о списке и о заказчике.

В-четвертых, в результате спецоперации следствие получило список из 47 потенциальных жертв террористов, преимущественно, известных украинских и экс российских журналистов.

В-пятых, благодаря полученной информации все возможные жертвы уведомлены об опасности и организуется их защита.

Напомним, 29 мая полиция сообщила, что в Киеве в собственной квартире якобы смертельно ранили российского журналиста Аркадия Бабченко. Как выяснилось позже, "убийство" оказалось инсценировкой украинских спецслужб. Организатора покушения задержали.

По данным СБУ, российские спецслужбы для организации заказных убийств на территории нашей страны завербовали гражданина УкраиныБориса Германа. Всего он якобы должен был организовать убийство 30 человек на территории нашей страны.

Убийство Бабченко должно было стать первым в череде терактов. Агент предложил выполнить это задание своему знакомому - бывшему участнику АТО Алексею Цимбалюку. За убийство журналиста он пообещал заплатить 30 тыс. долларов, причем в качестве задатка передал 15 тыс. долларов. Однако Цимбалюк вместо выполнения "заказа" пришел в СБУ.

Спецоперацию спецслужб по инсценировке убийства Бабченко раскритиковала международная негосударственная организация "Репортеры без границ" и представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир. Спецоперация также вызвала очень неоднозначную реакцию западных СМИ.