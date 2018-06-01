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Фото, видео В Киевском ботсаду можно прогуляться по золотому батону

<span class="label red">Фото, видео</span> В Киевском ботсаду можно прогуляться по золотому батону
Фото: Facebook.com/EUACI.Ukraine

Парк коррупции будет работать до 17 июня

01.06.18 119
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В Киевском ботаническом саду им. Н.Н. Гришко открылся Парк коррупции, реализованный при поддержке Антикоррупционной инициативы ЕС в Украине. Об этом говорится в сообщении на странице парка в Facеbook.

Проект призван привлечь внимание общественности к теме коррупции на высшем уровне, а также рассказать в интерактивной форме, как работает коррупция и кто с ней борется.

На территории парка размещены 9 надувных куполов общей площадью более 700 кв. м. Среди них есть 100-метровый золотой батон, серебряная "Комната коррупционера" и купол "Борьба" высотой с трехэтажный дом.

Посетители могут провести  VR-обыск с детективами НАБУ, увидеть страшный сон коррупционера, пройти тест на профпригодность для работы в антикоррупционных органах, заглянуть в секретную лабораторию и на базу спецназа.

Парк коррупции будет работать с 1 по 17 июня.

Фото: facebook.com/EUACI.Ukraine, twitter.com/Чесно, twitter.com/Сергей Лещенко

Напомним, абсолютное большинство населения (83%) считает борьбу с коррупцией в Украине неуспешной, причем 50% - полностью провальной. Об этом свидетельствуют результаты совместного соцопроса Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и Центра Разумкова.

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