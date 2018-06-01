Министр иностранных дел Германии Хайко Маас в сопровождении министра иностранных дел Павла Климкина побывал в прифронтовом Бердянском на Донбассе. Об этом сообщил в Facebook глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

"Пообщались с людьми. Главное, что всех беспокоит, - когда наступит мир. Павел Климкин заверил, что на дипломатическом уровне делается все возможное, чтобы Россия вывела своих наемников и согласилась перекрыть российско-украинскую государственную границу", - написал он.

Маас и Климкин также побывали на точке наблюдения вблизи Широкино.

"Министр иностранных дел Германии был поражен масштабом разрушений в поселке. Заверил, что будет "всячески способствовать делу урегулирования вооруженного конфликта в Украине", - рассказал Жебривский.

Ранее Фокус писал, что президент Эстонии Керсти Кальюлайд посетила КПВВ Майорское на Донбассе. Она ознакомилась с работой КПВВ, пообщалась с людьми, пересекающими пропускной пункт, и его персоналом.