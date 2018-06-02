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Главная » Страна » Оккупанты 33 раза обстреляли позиции ВСУ
Ситуация на Донбассе

Оккупанты 33 раза обстреляли позиции ВСУ

Оккупанты 33 раза обстреляли позиции ВСУ
Фото: Пресс-центр штаба АТО

В районе Южного активизировались вражеские снайперы

02.06.18 9
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Оккупанты на Донбассе 33 раза за прошедшие сутки нарушали режим прекращения огня, из них 3 раза применяли тяжелое вооружение.

Об этом сообщили в пресс-службе операции Объединенных сил.

В частности, в районе Крымского на Луганщине, а также на горловском направлении в районе населенных пунктов Троицкое и Луганское враг открывал огонь из стрелкового оружия. Подразделениями объединенных сил огневые точки противника были подавлены.

В районе Авдеевки и на других направлениях работали снайперы. В то же время, наши подразделения принимают ряд контрснайперских мероприятий, не допуская активизации снайперского огня противника.

Активные боевые действия продолжаются в районе населенных пунктов Чермалык, Павлополь, и Широкино. Противник дважды применял на этом направлении тяжелое вооружение - 122-мм артиллерию и 82-мм минометы.

"За прошедшие сутки ранения получил 1 украинский воин, которого оперативно доставили в госпиталь, где ему была оказана медицинская помощь. В течение текущих суток потерь наших войск нет. Потери противника, по данным разведки, составили 3 оккупанта уничтожены и 2 ранены", - говорится в сообщении ООС.

Сегодня, в 6.10 утра российско-оккупационные войска обстреляли из стрелкового оружия КПВВ "Майорское". Пострадавших нет.

Кроме того, боевики открывают огонь на поражение по мирным жителям, которые остаются в поселке Южное (район "Чигари", около г. Горловка, Донецкой обл).

Отмечается, что из соображений безопасности запрещено передвижение любых частных автотранспортных средств, которые остаются в Южном.

"Такое решение Штаба объединенных сил связано с тем, что все местные дороги находятся в зоне прямого поражения из стрелкового оружия со стороны незаконных вооруженных формирований оккупационной администрации РФ, которые в случае фиксации перемещений открывают огонь", - заявили в министерстве.

Напомним, в апреле 2018 года штаб АТО сообщил, что с мая 2017 года на Донбассе зафиксирована гибель 32 и ранения 25 мирных жителей.

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