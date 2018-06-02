На Западной Украине возможны селевые потоки, - ГСЧС

На реках бассейнов Прута и Сирета 3-4 июня возможны наводнения.
Об этом сообщает ГСЧС Украины.
По данным спасателей, в выходные возможны дождевые наводнения. Вероятен подъем воды на 0,3-1,0 м по сравнению с уровнем, зафиксированным 1 июня.
Отмечается, что в бассейнах Прута и Сирета при сильных ливнях возможно формирование значительного местного и склонного стока.
Кроме того, жителей горных районов предупреждают об угрозе схождения селевых потоков.
Отметим, в курортном поселке Кирилловка (Запорожская область) подтоплено около 50% баз отдыха.