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Освобождение заложников Кремля

Видео В Киева проходит акция в поддержку Сенцова

<span class="label red">Видео</span> В Киева проходит акция в поддержку Сенцова
Фото из открытых источников

Подобные акции были также анонсированы в 71 городе мира

02.06.18 24
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В субботу, 2 июня, на Майдане Незалежности в Киеве состоялась акция в поддержку осужденного в Росиии политзаключенного Олега Сенцова, который 14 мая объявил  голодовку.

Акция прошла под лозунгом #SaveOlegSentsov. Подобные акции были также анонсированы в 71 городе мира.



Под Стелой Независимости на Майдане собралось несколько сотен человек. Люди держали в руках плакаты с требованием освободить режиссера, скандировали патриотические слоганы, передает "112 Украина".

Помимо этого, можно было наблюдать театральную постановку: около десятка людей вышли в форме и изображали заключенных. Таким образом они пытались привлечь внимание международного сообщества к судьбе таких людей.



В свою очередь, президент Петр Порошенко в Facebook поблагодарил всех, кто принял участие в акциях.

"Благодарен всем, кто принял участие в акции в поддержку Олега Сенцова по всему миру – в Германии, Франции, Италии, Эстонии, Литве, Швеции, Грузии, Великобритании, Канаде, США, Португалии, Украине и даже России", - написал Порошенко.

Он подчеркнул, что Украина продолжит бороться за освобождение всех украинских заключенных и заложников.

14 мая 2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку, требуя от российских властей освободить всех украинских политзаключенных. 28 мая он согласился на поддерживающую терапию.

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