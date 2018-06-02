Подобные акции были также анонсированы в 71 городе мира

В субботу, 2 июня, на Майдане Незалежности в Киеве состоялась акция в поддержку осужденного в Росиии политзаключенного Олега Сенцова, который 14 мая объявил голодовку.



Акция прошла под лозунгом #SaveOlegSentsov. Подобные акции были также анонсированы в 71 городе мира.





Под Стелой Независимости на Майдане собралось несколько сотен человек. Люди держали в руках плакаты с требованием освободить режиссера, скандировали патриотические слоганы, передает "112 Украина".

Помимо этого, можно было наблюдать театральную постановку: около десятка людей вышли в форме и изображали заключенных. Таким образом они пытались привлечь внимание международного сообщества к судьбе таких людей.





В свою очередь, президент Петр Порошенко в Facebook поблагодарил всех, кто принял участие в акциях.



"Благодарен всем, кто принял участие в акции в поддержку Олега Сенцова по всему миру – в Германии, Франции, Италии, Эстонии, Литве, Швеции, Грузии, Великобритании, Канаде, США, Португалии, Украине и даже России", - написал Порошенко.



Он подчеркнул, что Украина продолжит бороться за освобождение всех украинских заключенных и заложников.

14 мая 2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку, требуя от российских властей освободить всех украинских политзаключенных. 28 мая он согласился на поддерживающую терапию.