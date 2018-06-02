Вечером 1 июня в Ровно на улице Дубенская столкнулись автомобиль и автобус, из-за чего погиб человек.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Ровенской области.

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Отмечается, что 41-летний ровенчанин, управляя автомобилем Renault Megan выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом Setra сообщением "Киев-Львов".





"В результате ДТП тяжелые травмы получил пассажир легковушки, 30-летний житель. Несмотря на принятые реанимационные мероприятия жизнь мужчине спасти не удалось, сегодня около четырех часов утра он скончался", - говорится в сообщении.



Кроме того, в результате ДТП получил травмы водитель Renault. Медики диагностировали у него политравму, а у 23-летней пассажирки этого автомобиля - перелом руки и закрытую черепно-мозговую травму. Оба госпитализированы в больницу.





"В момент столкновения в автобусе находилось 42 человека, из которых травмировалась только 23-летняя пассажирка, ее госпитализировали в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибами и ссадинами. Остальные пассажиры пересели в другой автобус и поехали в пункт назначения", - отметили в полиции.



По факту ДТП начато досудебное расследование по ч.2 ст. 286 УК Украины. Оба транспортных средства помещены на штрафплощадки. Продолжаются следственные действия.



Как уточнили УНН в полиции, пассажирами Renault были журналистка и оператор.

Напомним, в центре Запорожья произошло крупное ДТП с участием 10 автомобилей и пассажирского автобуса. Пострадали три человека, среди них - ребенок.