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Главная » Страна » Новости партнеров Количество премиум-подписчиков на сервисе хранения и передачи данных FEX.NET достигло 100 тысяч

Новости партнеров Количество премиум-подписчиков на сервисе хранения и передачи данных FEX.NET достигло 100 тысяч

<span class="label">Новости партнеров</span> Количество премиум-подписчиков на сервисе хранения и передачи данных FEX.NET достигло 100 тысяч
02.06.18 20
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Всего за период работы сервиса на FEX.NET было загружено 500 миллионов файлов, а количество ежемесячных загрузок файлов пользователями выросло с апреля прошлого года с 2,5 миллионов файлов до почти 80 на апрель этого года.

"Мы обещали первых 100 000 премиум-подписок по акционной цене для пользователей из Украины: по 30 гривен в месяц за 1ТБ пространства для файлового хранения и мы сдержали свое обещание. Мы показали быстрый рост ресурса и увидели, что украинский рынок уже готов к высоким технологиям. Теперь мы унифицируем цены на подписку для украинских пользователей с общемировыми", - так прокомментировал достижение СЕО проекта FEX.NET Сергей Ковальчук.

Воспользоваться возможностью приобрести подписку по цене, которая действовала до повышения и купить пространство для хранения данных можно на FEX.NET до 5 июня.

FEX.NET - сервис предоставляющий услуги хранения и передачи данных. Сервис работает по подписке и доступен на платформах iOS, Android, Desktop и Smart TV.

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