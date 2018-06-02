Лидер Радикальной партии Олег Ляшко женился на Росите Сайранен. Об этом сообщил сам политик в Facebook.
"Новая украинская семья. Больше счастливых семей и детей в нашей родной лучшей Украине!", - отметил он.
На фото с церемонии бракосочетания невеста запечатлена в нарядном красном платье, а сам нардеп в синем костюме с красным галстуком.
Фото: facebook.com/O.Liashko
Ляшко с новым статусом уже поздравили его соратники по Радикальной партии.
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Примечательно, что сделать предложение Росите лидер Радикальной партии решился после 20 лет гражданского брака. У пары есть дочь Влада.