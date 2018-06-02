На Донбассе вражеские снайперы тяжело ранили двух бойцов ВСУ

Сегодня с полуночи и до 11.00 уже зафиксировано 9 прицельных обстрелов со стороны оккупантов

На донецком направлении в результате обстрела вражеских снайперов получили ранения двое украинских бойцов.



Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины полковник Александр Мотузяник, передает РБК-Украина.



По его словам, раненые были срочно эвакуированы в больницы, состояние здоровья обоих защитников - тяжелое.



Мотузяник также сообщил, что сегодня с полуночи и до 11.00 уже зафиксировано 9 прицельных вражеских обстрелов со стороны оккупантов.

Он отметил, что вражеские огневые провокации с применением гранатометов различных типов, пулеметов и стрелкового оружия наблюдались в основном на донецком направлении: в районе Гнутово, Тарамчук, Лебединское, Широкино, Водяное, Павлополь и шахты "Бутовка".



Кроме того, террористы из миномета калибра 82 мм обстреляли защитников возле н.п. Новотошковское на луганском направлении.



Представитель МОУ подчеркнул, что подразделения Объединенных сил надежно держат оборону и подавляют вражескую огневую активность.

Отметим, оккупанты на Донбассе 33 раза за прошедшие сутки нарушали режим прекращения огня, из них 3 раза применяли тяжелое вооружение.