Президент Украины отправился с визитом в Испанию

Это - первый за последние 22 года официальный визит президента Украины в Испанию

Президент Украины Петр Порошенко отбыл с официальным визитом в Испанию.



Об этом в субботу, 2 июня, сообщает пресс-служба главы государства.



Визит продлится с 2 по 4 июня, в ходе которого президент встретится с королем Испании Филиппом VI, премьер-министром Педро Санчесом, председателем конгресса депутатов Анной Марией Пастор и представителями деловых кругов Испании.

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Вместе с украинской общиной Испании Порошенко также примет участие в молитве за мир в Украине, которая состоится в кафедральном Соборе Альмудена в Мадриде.



Также запланировано посещение региона Галисия, где состоится встреча с председателем правительства Альбертом Нуньесом Фейхоо.



В АП подчеркнули, что это первый за последние 22 года официальный визит президента Украины в Испанию и первый визит иностранного лидера с момента назначения нового премьер-министра Испании Педро Санчеса.

Напомним, король Испании Филипп VI во время празднования своего 50-летия назначил своей наследницей 12-летнию дочь Леонор. За церемонией наблюдали младшая дочь короля 10-летняя София и его 45-летняя супруга, королева Летисия.