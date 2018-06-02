Эти разговоры доказывают участие российских военных в боевых действиях на Донбассе

СБУ обнародовала записи перехваченных телефонных разговоров между боевиками на Донбассе в 2015 году.



Видео опубликовано на официальном Youtube-канале спецслужбы.



На первом ролике зафиксирован разговор между бывшим главой "ЛНР" Игорем Плотницким и офицером ГУ ГШ ВС РФ – руководителем наемников Уткиным, который подтверждает участие российских военных в боях на Донбассе в период 2014-2015 годов.





Кроме того, второй разговор является очередным доказательством того, что наемники "Вагнера" непосредственно подчинялись офицерам спецслужб РФ.

В частности, одним из кураторов террористов был военнослужащий ГУ ГШ ВС РФ Иванников Олег Владимирович, более известный как "Орион" - российский офицер, который причастен к сбитию рейса МН17 из российского ЗРК "Бук-М1", отмечают в СБУ.