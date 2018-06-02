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Ситуация на Донбассе

Видео СБУ выложила перехваты разговора "Вагнера" с Плотницким

<span class="label red">Видео</span> СБУ выложила перехваты разговора "Вагнера" с Плотницким
Фото из открытых источников

Эти разговоры доказывают участие российских военных в боевых действиях на Донбассе

02.06.18 47
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СБУ обнародовала записи перехваченных телефонных разговоров между боевиками на Донбассе в 2015 году.

Видео опубликовано на официальном Youtube-канале спецслужбы.

На первом ролике зафиксирован разговор между бывшим главой "ЛНР" Игорем Плотницким и офицером ГУ ГШ ВС РФ – руководителем наемников Уткиным, который подтверждает участие российских военных в боях на Донбассе в период 2014-2015 годов.



Кроме того, второй разговор является очередным доказательством того, что наемники "Вагнера" непосредственно подчинялись офицерам спецслужб РФ.

В частности, одним из кураторов террористов был военнослужащий ГУ ГШ ВС РФ Иванников Олег Владимирович, более известный как "Орион" - российский офицер, который причастен к сбитию рейса МН17 из российского ЗРК "Бук-М1", отмечают в СБУ.

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