Бабченко рассказал, как "месяц жил с мишенью на лбу"

По словам журналиста, он не знал, сколько проживет, сколько лет ему придется ходить с охраной

Российский журналист Аркадий Бабченко рассказал, насколько трудно было жить ему и его близким, зная о готовящемся заказном убийстве. Об этом он написал на своей странице в Facebook.



"А ты приходишь такой из морга, от тебя за километр прет кровью и вонью разделочной, не спавший сутки, переживший свое убийство, месяц ходивший с мишенью на лбу и ждавший выстрела, месяц проживший с осознанием того, что твоя смерть уже оплачена - твоя смерть оплачена! эта мысль пригвождает, конечно - обнимаешь жену, которая уже даже не в истерике, стадия истерики закончилась несколько дней назад, а теперь уже полное, абсолютное опустошение, мертвенное бесчувствие, все выжато напрочь, не осталось уже вообще никаких эмоций, несколько дней живешь, как просто оболочка, внутри нет ничего, только пустота", – пишет журналист.

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По словам журналиста, он не знал, сколько проживет, сколько лет ему придется ходить с охраной и когда можно будет подходить к окнам.



"Как же я обожаю эти ваши высокоумные срачи в фейсбуке, в фейсбуке вы можете меня хоть убить, но, пожалуйста, можно это будет теперь только в фейсбуке, а в реальности не будет больше никогда, потому что вы, б...ь, вообще ни...я не представляете через какой ад мне пришлось протащить своих близких и не дай бог вам это представить и пережить", – пишет он.

Напомним, 29 мая полиция сообщила, что в Киеве в собственной квартире якобы смертельно ранили российского журналиста Аркадия Бабченко. Как выяснилось позже, "убийство" оказалось инсценировкой украинских спецслужб. Организатора покушения задержали.

По данным СБУ, российские спецслужбы для организации заказных убийств на территории нашей страны завербовали гражданина УкраиныБориса Германа. Всего он якобы должен был организовать убийство 30 человек на территории нашей страны.

Убийство Бабченко должно было стать первым в череде терактов. Агент предложил выполнить это задание своему знакомому - бывшему участнику АТО Алексею Цимбалюку. За убийство журналиста он пообещал заплатить 30 тыс. долларов, причем в качестве задатка передал 15 тыс. долларов. Однако Цимбалюк вместо выполнения "заказа" пришел в СБУ.