В Киеве в пятницу, 1 июня, неизвестные люди в масках заблокировали ТРЦ Магеллан.



Об этом сообщил адвокат компании Дмитрий Лошаков на своей странице в Facebook.



По его словам, захватить торговый центр пытались представители Сбербанка России.

Фото: facebook.com/dmytro.loshakov

"1 июня около 21:00 в Киеве (проспекте Академика Глушкова, 13-в) неизвестные люди в балаклавах с предметами, похожими на оружие, пытались ворваться в ТРЦ Магеллан. Как стало известно от сотрудников полиции, "титушек" наняли представители Сбербанка России, который незаконным способом оформил право владения на часть торговых помещений в ТРЦ Магеллан", - написал Лошаков.

Фото: facebook.com/dmytro.loshakov

Он добавил, что входы в ТРЦ заблокировали автомобилями, а "титушки" угрожали покупателям и сотрудникам арендаторов ТРЦ. Размещенный в ТЦ гипермаркет Ашан не открылся.

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По словам адвоката, "титушки" подходят к арендаторам и требуют перезаключить договоры с ними.