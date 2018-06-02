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Фото Под Одессой на избирательном участке в полицейских распылили газ

<span class="label red">Фото</span> Под Одессой на избирательном участке в полицейских распылили газ
Фото: facebook.com/permalink

В результате физического противостояния пострадали 13 правоохранителей

02.06.18 157
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В поселке Цебриково Великомихайловского района Одесской области в субботу, 2 июня, произошли столкновения, в результате которых пострадали 13 полицейских.

Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

Так, в 13:01 правоохранители получили анонимное сообщение о заминировании почтового отделения в с. Цебриковое, в помещении которого расположен избирательный участок.

Фото: facebook.com/permalink

Прибыв на место происшествия, полицейские приступили к эвакуации людей, находившихся в помещении. Действия правоохранителей возмутили некоторых граждан. В результате собравшиеся начали сопротивляться и распылили в сторону сотрудников полиции газ.

Фото: facebook.com/permalink

По предварительным данным, в результате физического противостояния пострадали 13 правоохранителей.

Сейчас в отдел полиции доставлены двое правонарушителей.

По факту угрозы или насилия в отношении силовиков начато уголовное производство. Также решается вопрос о квалификации события по статье о хулиганстве.

Отметим, ранее руководство полиции Тернополя наказало своих сотрудников отправкой в зону АТО за танец под песню российского певца Олега Газманова "Офицеры".

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