В поселке Цебриково Великомихайловского района Одесской области в субботу, 2 июня, произошли столкновения, в результате которых пострадали 13 полицейских.
Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.
Так, в 13:01 правоохранители получили анонимное сообщение о заминировании почтового отделения в с. Цебриковое, в помещении которого расположен избирательный участок.
Фото: facebook.com/permalink
Прибыв на место происшествия, полицейские приступили к эвакуации людей, находившихся в помещении. Действия правоохранителей возмутили некоторых граждан. В результате собравшиеся начали сопротивляться и распылили в сторону сотрудников полиции газ.
Фото: facebook.com/permalink
По предварительным данным, в результате физического противостояния пострадали 13 правоохранителей.
Сейчас в отдел полиции доставлены двое правонарушителей.
По факту угрозы или насилия в отношении силовиков начато уголовное производство. Также решается вопрос о квалификации события по статье о хулиганстве.
Отметим, ранее руководство полиции Тернополя наказало своих сотрудников отправкой в зону АТО за танец под песню российского певца Олега Газманова "Офицеры".