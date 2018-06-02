В поселке Цебриково Великомихайловского района Одесской области в субботу, 2 июня, произошли столкновения, в результате которых пострадали 13 полицейских.



Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.



Так, в 13:01 правоохранители получили анонимное сообщение о заминировании почтового отделения в с. Цебриковое, в помещении которого расположен избирательный участок.

Фото: facebook.com/permalink

Прибыв на место происшествия, полицейские приступили к эвакуации людей, находившихся в помещении. Действия правоохранителей возмутили некоторых граждан. В результате собравшиеся начали сопротивляться и распылили в сторону сотрудников полиции газ.

Фото: facebook.com/permalink

По предварительным данным, в результате физического противостояния пострадали 13 правоохранителей.



Сейчас в отдел полиции доставлены двое правонарушителей.



По факту угрозы или насилия в отношении силовиков начато уголовное производство. Также решается вопрос о квалификации события по статье о хулиганстве.

Отметим, ранее руководство полиции Тернополя наказало своих сотрудников отправкой в зону АТО за танец под песню российского певца Олега Газманова "Офицеры".