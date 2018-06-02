Все статьиВсе новостиВсе мнения
Страна
Мир
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Спецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемыСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Страна » У голодающего Сенцова выпадают зубы и волосы, - сестра
Освобождение заложников Кремля

У голодающего Сенцова выпадают зубы и волосы, - сестра

У голодающего Сенцова выпадают зубы и волосы, - сестра
Олег Сенцов

Политзаключенный отказывается от свиданий

02.06.18 189
300

У голодающего уже 20 день политзаключенного Олега Сенцова выпадают зубы и волосы.

Об этом в субботу, 2 июня, рассказала сестра Сенцова Наталия Каплан в интервью после выступления на акции в его поддержку, которая проходила в Киеве, пишет УНИАН.

По словам Каплан, ее брат бледный, теряет зубы, теряет волосы.

"Я думаю, что более подробная информация у нас будет завтра, когда его навестит адвокат. Пока известно, что ему вливают литр глюкозы ежедневно", - сказала она.

Отвечая на вопрос журналистов, знает ли Сенцов об акциях в его поддержку, которые проходят в Украине и других странах, сестра ответила: "Олег обо всем узнает абсолютно, что происходит вокруг его имени. Но, конечно же, с задержкой - о сегодняшней акции он узнает уже послезавтра".

Сестра Сенцова также сообщила, что политзаключенный отказывается от свиданий.

"Говорит, что ему так легче держаться эмоционально. Просит, чтобы никто из близких к нему не приезжал", - добавила она.

Отметим, 2 июня на Майдане Незалежности в Киеве состоялась акция в поддержку Олега Сенцова.

14 мая 2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку, требуя от российских властей освободить всех украинских политзаключенных. 28 мая он согласился на поддерживающую терапию.

3
Делятся
Google+
Show
Show
Теги:
Читайте по теме
В Киева проходит акция в поддержку СенцоваСобчак рассказала о состоянии Сенцова (обновлено)Александр Кольченко объявил голодовку в российской колонии (обновлено)
Топ-10
  1. 100 самых богатых людей Украины. Полный список 34020
  2. Синдром величия. Аркадий Бабченко о развале России 33796
  3. Новые средние. Как живут и на что тратят деньги украинские IT-специалисты 3712
  4. Мои года, моё богатство. Как в Украине изменится система накопления пенсий 8911
  5. Правила секса до секса. Как найти любовника в "Тиндере" 16520
  6. Море волнуется — раз. Украина оказалась не готовой к противостоянию на Азове 19134
  7. Кандидаты на вылет. 6 вещей, которые исчезают из обихода 12233
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 13686
  9. Гипотеза Бога. Как последняя статья Стивена Хокинга сделала существование сверхъестественного творца более правдоподобным 10942
  10. Кумпартия Украины. Почему за год до выборов партия власти ищет новую вывеску 9939
  1. Порошенко со скандалом уволил главу района в Одесской области 57066 / 58566
  2. Незручні малята. З Днем захисту дітей, дорослі! 7186 / 7728
  3. Лукашенко призвал россиян искать позитив от возможного вступления Украины в НАТО 2697 / 3107
  4. Юнкер призвал покончить с "травлей России" 2526 / 2864
  5. Цинизм мундиаля. Как ЧМ-2018 по футболу в России изгнал мораль из международной политики 2450 / 2592
  6. В Португалии самолет совершил экстренную посадку из-за воняющего пассажира 2278 / 2698
  7. Итоги мая. Порошенко усиливает политические позиции благодаря силовым ведомствам 2094 / 2260
  8. В Нидерландах заявили, что Украину необходимо привлечь к ответственности за катастрофу MH17 1814 / 2076
  9. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 1747 / 2255
  10. Минздрав предупреждает. Зачем МОЗ стахановскими методами претворяет в жизнь решения партии и правительства 1655 / 1878
  1. Незручні малята. З Днем захисту дітей, дорослі! 151 / 7728
  2. Порошенко со скандалом уволил главу района в Одесской области 75 / 58566
  3. Инновационные разработки украинских ученых с помощью IT-технологий 73 / 511
  4. Цинизм мундиаля. Как ЧМ-2018 по футболу в России изгнал мораль из международной политики 31 / 2592
  5. Минздрав предупреждает. Зачем МОЗ стахановскими методами претворяет в жизнь решения партии и правительства 26 / 1878
  6. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 13 / 2255
  7. 100 самых богатых людей Украины. Полный список 7 / 34020
  8. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 7 / 3226
  9. Итоги мая. Порошенко усиливает политические позиции благодаря силовым ведомствам 6 / 2260
  10. Вызов независимости. Почему Украина должна немедленно признать Косово 6 / 1864
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.