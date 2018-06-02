У голодающего Сенцова выпадают зубы и волосы, - сестра

У голодающего уже 20 день политзаключенного Олега Сенцова выпадают зубы и волосы.



Об этом в субботу, 2 июня, рассказала сестра Сенцова Наталия Каплан в интервью после выступления на акции в его поддержку, которая проходила в Киеве, пишет УНИАН.



По словам Каплан, ее брат бледный, теряет зубы, теряет волосы.



"Я думаю, что более подробная информация у нас будет завтра, когда его навестит адвокат. Пока известно, что ему вливают литр глюкозы ежедневно", - сказала она.

Отвечая на вопрос журналистов, знает ли Сенцов об акциях в его поддержку, которые проходят в Украине и других странах, сестра ответила: "Олег обо всем узнает абсолютно, что происходит вокруг его имени. Но, конечно же, с задержкой - о сегодняшней акции он узнает уже послезавтра".



Сестра Сенцова также сообщила, что политзаключенный отказывается от свиданий.



"Говорит, что ему так легче держаться эмоционально. Просит, чтобы никто из близких к нему не приезжал", - добавила она.



Отметим, 2 июня на Майдане Незалежности в Киеве состоялась акция в поддержку Олега Сенцова.

14 мая 2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку, требуя от российских властей освободить всех украинских политзаключенных. 28 мая он согласился на поддерживающую терапию.