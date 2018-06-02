На Донбассе из-за обстрелов со стороны боевиков мирных жителей района Чигари в поселке Южное сгорели 9 домов.
Об этом в субботу, 2 июня, сообщило Министерство по вопросам временно оккупированных территорий (МинВОТ).
Отмечается, что тушить пожары невозможно, доступа транспорта нет, а дорога простреливается боевиками.
Фото: twitter.com/mtot_gov_ua
"Местные ночью оставляют дома, возвращаются днем. Раненых и маломобильных в пгт Южное нет. Люди обеспечены гуманитарной помощью, не хотят принудительной эвакуации", - сообщили в министерстве.
Фото: twitter.com/mtot_gov_ua
Отмечается, что во время обстрелов боевики выжигают дома мирных жителей, чтобы вынудить их покинуть поселок.
"Используются осветительные снаряды и мины, срабатывающие на уровне высоты здания", - уточнили в МинВОТ.
Отметим, оккупанты на Донбассе 33 раза за прошедшие сутки нарушали режим прекращения огня, из них 3 раза применяли тяжелое вооружение.