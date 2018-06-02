Тушить пожары невозможно, доступа транспорта нет, а дорога простреливается боевиками

На Донбассе из-за обстрелов со стороны боевиков мирных жителей района Чигари в поселке Южное сгорели 9 домов.



Об этом в субботу, 2 июня, сообщило Министерство по вопросам временно оккупированных территорий (МинВОТ).

Отмечается, что тушить пожары невозможно, доступа транспорта нет, а дорога простреливается боевиками.

Фото: twitter.com/mtot_gov_ua

"Местные ночью оставляют дома, возвращаются днем. Раненых и маломобильных в пгт Южное нет. Люди обеспечены гуманитарной помощью, не хотят принудительной эвакуации", - сообщили в министерстве.

Фото: twitter.com/mtot_gov_ua

Отмечается, что во время обстрелов боевики выжигают дома мирных жителей, чтобы вынудить их покинуть поселок.



"Используются осветительные снаряды и мины, срабатывающие на уровне высоты здания", - уточнили в МинВОТ.

Отметим, оккупанты на Донбассе 33 раза за прошедшие сутки нарушали режим прекращения огня, из них 3 раза применяли тяжелое вооружение.