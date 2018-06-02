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Главная » Страна » Чиновники Госпогранслужбы "погорели" на взятке

Чиновники Госпогранслужбы "погорели" на взятке

Чиновники Госпогранслужбы "погорели" на взятке
Фото: dpsu.gov.ua

Они требовали 17 тысяч долларов США за трудоустройство

02.06.18 686
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В Харькове в субботу, 2 июня, силовики задержали двух должностных лиц Госпогранслужбы во время передачи второй части взятки в сумме 12 тысяч долларов.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что должностное лицо Сумского пограничного отряда и бывший чиновник Восточного регионального управления требовали и получили от военного Сумского пограничного отряда взятку в размере 17 тысяч долларов США за назначение на одну из руководящих должностей в рядах Госпогранслужбы.

"Сейчас изучается вопрос причастности к этой сделке должностных лиц Восточного регионального управления и администрации Государственной пограничной службы. Решается вопрос об уведомлении задержанным лицам о подозрении и вручения ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - сообщили в Госпогранслужбе.

Должностные лица подозреваются в совершении преступления, предусмотренного статьей о принятии предложения, обещании или получении неправомерной выгоды.

Отметим, ранее в Харькове на взятке попался директор местного завода транспортного оборудования, входящего в госконцерн "Укроборонпром".

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