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Порошенко провел встречу с главой правительства Галисии

Порошенко провел встречу с главой правительства Галисии
Фото: president.gov.ua

Президент Украины пригласил Фейхоо посетить Киев и Львов

02.06.18 341
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Президент Украины Петр Порошенко в субботу, 2 июня, в рамках официального визита в Испанию провел встречу с главой правительства Галисии Альберто Нуньесом Фейхоо.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что Порошенко и Фейхоо обсудили пути активизации межрегионального сотрудничества между Украиной и Испанией.

"Отдельно были отмечены значительные перспективы углубления двустороннего инвестиционного взаимодействия, в частности в контексте реализации в Украине в 2018 году так называемой большой и малой приватизации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Порошенко и Фейхоо отметили увеличение количества украинцев-паломников, которые посещают Сантьяго-де-Компостела и проходят по пути Святого Якова.

Также Порошенко пригласил Фейхоо посетить Киев и Львов.

Ранее Фокус писал, что Петр Порошенко отбыл с официальным визитом в Испанию, который будет длится с 2 по 4 июня.

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