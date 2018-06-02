Порошенко провел встречу с главой правительства Галисии

Президент Украины Петр Порошенко в субботу, 2 июня, в рамках официального визита в Испанию провел встречу с главой правительства Галисии Альберто Нуньесом Фейхоо.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Отмечается, что Порошенко и Фейхоо обсудили пути активизации межрегионального сотрудничества между Украиной и Испанией.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мадрид отказался утверждать правительство Каталонии
"Отдельно были отмечены значительные перспективы углубления двустороннего инвестиционного взаимодействия, в частности в контексте реализации в Украине в 2018 году так называемой большой и малой приватизации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Порошенко и Фейхоо отметили увеличение количества украинцев-паломников, которые посещают Сантьяго-де-Компостела и проходят по пути Святого Якова.
Также Порошенко пригласил Фейхоо посетить Киев и Львов.
Ранее Фокус писал, что Петр Порошенко отбыл с официальным визитом в Испанию, который будет длится с 2 по 4 июня.