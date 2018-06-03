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Ситуация на Донбассе

Сложные сутки на Донбассе: трое украинских военных получили ранения

Сложные сутки на Донбассе: трое украинских военных получили ранения
Фото: Пресс-служба Минобороны

Боевики 28 раз нарушили режим прекращения огня

03.06.18 57
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На Донбассе за минувшие сутки трое украинских военных получили ранения.

Боевики 28 раз нарушили режим прекращения огня, из них 8 раз применяли запрещенное минскими соглашениями оружие, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

"За прошедшие сутки ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась сложной и контролируемой. На отдельных направлениях продолжались интенсивные боевые действия. Активная оборона позиций подразделениями Объединенных сил не позволила противнику улучшить тактическое положение", - говорится в отчете.

Напряженная обстановка оставалась в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Авдеевка, Марьинка, Чермалык, Широкино.

По данным разведки, 3 боевиков уничтожено, 3 ранены.

Напомним, 1 июня министр иностранных дел Германии Хайко Маас в сопровождении министра иностранных дел Павла Климкина побывал в прифронтовом Бердянском на Донбассе.

Маас и Климкин также побывали на точке наблюдения вблизи Широкино.

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