Сложные сутки на Донбассе: трое украинских военных получили ранения

На Донбассе за минувшие сутки трое украинских военных получили ранения.
Боевики 28 раз нарушили режим прекращения огня, из них 8 раз применяли запрещенное минскими соглашениями оружие, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).
"За прошедшие сутки ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась сложной и контролируемой. На отдельных направлениях продолжались интенсивные боевые действия. Активная оборона позиций подразделениями Объединенных сил не позволила противнику улучшить тактическое положение", - говорится в отчете.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В мае на Донбассе погибли 10 мирных жителей, - Хуг
Напряженная обстановка оставалась в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Авдеевка, Марьинка, Чермалык, Широкино.
По данным разведки, 3 боевиков уничтожено, 3 ранены.
Напомним, 1 июня министр иностранных дел Германии Хайко Маас в сопровождении министра иностранных дел Павла Климкина побывал в прифронтовом Бердянском на Донбассе.
Маас и Климкин также побывали на точке наблюдения вблизи Широкино.