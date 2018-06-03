На избирательном участке в Одесской области произошла стрельба

В результате происшествия никто не пострадал

Под Одессой возле избирательного участка в поселке Цебриково Великомихайловского района произошла стрельба, сообщает пресс-служба местной полиции.

Сообщается, что мужчина возле избирательного участка выстрелил в воздух из зарегистрированного на его имя травматического пистолета.

По его словам, выстрел был непроизвольным и произошел, когда он хотел разрядить оружие. В результате происшествия никто не пострадал.

"В отношении мужчины составлен протокол по ст. 174 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Проводится проверка", - говорится в сообщении.

По данным издания "Думская", стрелявшим оказался помощник депутата от партии "Батькивщина" Вадима Ивченко.

Напомним, Роман Безсмертный объявил о намерении баллотироваться в президенты. Он стал первым, кто публично заявил о намерении принять участие президентских выборах.