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Ситуация на Донбассе

Боевики на Донбассе похитили двоих украинских военных, - ООС

Боевики на Донбассе похитили двоих украинских военных, - ООС
Фото: Минобороны

Их теперь используют как инструмент в пророссийской пропаганде

03.06.18 4296
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26 мая на Донбассе боевики похитили двоих украинских военнослужащих.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

"В течение недели ничего не было известно о судьбе наших военнослужащих. Противник не зря взял такую своеобразную паузу. Это время было использовано для бешеного психологического давления, а, возможно, и физического на наших бойцов. Как результат было сделано несколько видеоматериалов с участием этих военнослужащих. На данный момент они, как сообщают СМИ псевдореспублики, живые - и это самое главное, однако они находятся во вражеском плену", - говорится в сообщении.

В пресс-центре сообщают, что украинских военных используют как инструмент в пророссийской пропаганде.

"Они бессовестно используются оккупантом для создания пророссийской пропаганды. Дешевые срежиссированные вражеские телесюжеты и так называемый брифинг четко свидетельствует, что на военнослужащих ВСУ совершается сильный психологическое, и не исключено, физическое давление. Находясь под ним, пленные рассказывают неправду о Вооруженных силах в общем и про бригаду в частности", - сообщают в ООС.

Напомним, на Донбассе за минувшие сутки трое украинских военных получили ранения. Боевики 28 раз нарушили режим прекращения огня, из них 8 раз применяли запрещенное минскими соглашениями оружие

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