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Украина занимает 130-е место в мире по качеству автомобильных дорог

Украина занимает 130-е место в мире по качеству автомобильных дорог
Фото: КиевВласть

Украина находится на уровне Мавритании, Мадагаскара, Гаити, Гвинеи

03.06.18 317
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Украина занимает 130 место из 137 стран мира в  рейтинге по качеству автомобильных дорог, сообщает издание "Зеркало недели".

"Тезис о том, что в Украине климат, при котором происходит частый переход от минусовых к плюсовым температурам, что приводит к разрушению автомобильных дорог, является справедливым. Впрочем, в Польше, Венгрии, Словакии при аналогичных климатических условиях качество автомобильных дорог значительно лучше. В Украине, по сравнению с Польшей, протяженность сети автомобильных дорог в 2,5 раза меньше, а плотность трафика в Польше больше в 4 раза. Это свидетельствует о недостаточном качестве дорог и несовершенстве технологических решений при их строительстве", - считают эксперты Николай Ярмоленко, директор НТЦ "Будівельна експертиза", профессор, заслуженный строитель Украины, и Константин Кравченко.

По их словам, Украина находится на уровне Мавритании, Мадагаскара, Гаити, Гвинеи.

"Согласно данным Всемирного экономического форума, Украина по показателю индекса конкурентоспособности заняла в 2017 году 81-е место. Одним из ключевых показателей рейтинга является оценка транспортной инфраструктуры, в частности качества автомобильных дорог", - говорится в материале.

Напомним, ранее и.о. председателя Укравтодора Славомир Новак заявил, что ГП "Контроль качества" проверило 90% отремонтированных в прошлом году дорог. И на 136 из 487 объектов были выявлены нарушения.

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