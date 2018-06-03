В Киеве ограбили квартиру главреда РИА Новости Украина, - адвокат

В Киеве неизвестные ограбили квартиру главного редактора издания РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, подозреваемого в госизмене. Об этом сообщил в Facebook его адвокат Андрей Доманский.

"В квартире все перевернуто, все вещи разбросаны, предварительно пропали документы и ценные [вещи]", — написал Доманский.

Жена Вышинского Ирина, которая после ареста супруга уехала в Россию, узнала о случившемся от адвоката, передает РИА Новости. Она предполагает, что в квартиру могли вломиться националисты или обычные воры.

"Я не думаю, что это был обыск, потому что обыск уже состоялся, все места посмотрели, и тогда все прошло достаточно аккуратно", - рассказала она.

Напомним, сотрудники СБУ совместно с прокуратурой АР Крым 15 мая провели обыски в офисе РИА Новости-Украина в Киеве и задержали руководителя агентства Кирилла Вышинского. Его подозревают в ежемесячном получении 53 тысячи евро на проведение подрывной деятельности против Украины.

17 мая Херсонский городской суд арестовал Вышинского на два месяца без права выхода под залог.