Все статьиВсе новостиВсе мнения
Страна
Мир
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Спецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемыСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Страна » В Киеве ограбили квартиру главреда РИА Новости Украина, - адвокат

В Киеве ограбили квартиру главреда РИА Новости Украина, - адвокат

В Киеве ограбили квартиру главреда РИА Новости Украина, - адвокат
Кирилл Вышинский / Фото: sputnik.by

Жена Кирилла Вышинского подозревает националистов или обычных воров

03.06.18 72
000

В Киеве неизвестные ограбили квартиру главного редактора издания РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, подозреваемого в госизмене. Об этом сообщил в Facebook его адвокат Андрей Доманский.

"В квартире все перевернуто, все вещи разбросаны, предварительно пропали документы и ценные [вещи]", — написал Доманский.

Жена Вышинского Ирина, которая после ареста супруга уехала в Россию, узнала о случившемся от адвоката, передает РИА Новости. Она предполагает, что в квартиру могли вломиться националисты или обычные воры.

"Я не думаю, что это был обыск, потому что обыск уже состоялся, все места посмотрели, и тогда все прошло достаточно аккуратно", - рассказала она.

Напомним, сотрудники СБУ совместно с прокуратурой АР Крым 15 мая провели обыски в офисе РИА Новости-Украина в Киеве и задержали руководителя агентства Кирилла Вышинского. Его подозревают в ежемесячном получении 53 тысячи евро на проведение подрывной деятельности против Украины.

17 мая Херсонский городской суд арестовал Вышинского на два месяца без права выхода под залог.

 

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
В Херсоне бандиты ограбили ювелирный магазин и сожгли автомобиль, убегая от полицииДержи вора. Как корреспондент Фокуса протестировала работу украинской полицииСуд дал условный срок сыну депутата за попытку вооруженного ограбления магазина
Топ-10
  1. 100 самых богатых людей Украины. Полный список 34710
  2. Синдром величия. Аркадий Бабченко о развале России 34130
  3. Новые средние. Как живут и на что тратят деньги украинские IT-специалисты 3892
  4. Мои года, моё богатство. Как в Украине изменится система накопления пенсий 8971
  5. Правила секса до секса. Как найти любовника в "Тиндере" 16781
  6. Море волнуется — раз. Украина оказалась не готовой к противостоянию на Азове 19362
  7. Кандидаты на вылет. 6 вещей, которые исчезают из обихода 12492
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 13880
  9. Гипотеза Бога. Как последняя статья Стивена Хокинга сделала существование сверхъестественного творца более правдоподобным 11138
  10. Кумпартия Украины. Почему за год до выборов партия власти ищет новую вывеску 10058
  1. Порошенко со скандалом уволил главу района в Одесской области 23754 / 59505
  2. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 3663 / 4037
  3. Вызов независимости. Почему Украина должна немедленно признать Косово 3164 / 3472
  4. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 2468 / 2819
  5. Незручні малята. З Днем захисту дітей, дорослі! 2298 / 8439
  6. "Это взрыв на рынке": в Украине оценили потери от пошлин США на сталь 1845 / 2236
  7. По воле Морфея. Почему мы забываем сны 1428 / 2744
  8. Таиланд проверит, как космос повлияет на самый вонючий фрукт в мире 1326 / 1626
  9. Под Киевом массовый танец детей в вышиванках побил рекорд 1315 / 1454
  10. Бабченко рассказал, как "месяц жил с мишенью на лбу" 1287 / 1500
  1. Инновационные разработки украинских ученых с помощью IT-технологий 77 / 573
  2. Незручні малята. З Днем захисту дітей, дорослі! 53 / 8439
  3. Порошенко со скандалом уволил главу района в Одесской области 30 / 59505
  4. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 15 / 2819
  5. Вызов независимости. Почему Украина должна немедленно признать Косово 12 / 3472
  6. Боевики на Донбассе похитили двоих украинских военных, - ООС 12 / 6323
  7. 100 самых богатых людей Украины. Полный список 11 / 34710
  8. Забетонированное прошлое. Как создавалась и как была уничтожена "Стена памяти" на Байковом кладбище 10 / 2326
  9. Ескобар по-українські. Чому Антикорупційний суд має бути в Брюсселі 9 / 420
  10. Минздрав предупреждает. Зачем МОЗ стахановскими методами претворяет в жизнь решения партии и правительства 8 / 2017
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.