Они все умрут: заместитель Супрун считает неэкономным лечение онкобольных за рубежом

Заместитель главы Минздрава Александр Линчевский считает нецелесообразным выделение средств на лечение онкологический больных за границей, так как "они все умрут без вариантов". Стенограмму выступления чиновника в Счетной палате опубликовал Онкологический Портал Украины.
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"Касательно эффективности. Касательно нерезультативности и неэкономности использования денег. В сухом остатке - 25 процентов пациентов, собственно, умирают. То есть, каждый четвертый лечится за рубежом неэффективно. Друзья, коллеги! Это рак. Они все умрут. Они все умрут без вариантов. И эффективность этой программы ноль процентов. Эти проблемы, то есть эти онкологические заболевания, которые, собственно требуют трансплантации костного мозга, они заканчиваются смертью. Рано или поздно. Трансплантация почки, трансплантация сердца, она не продолжает жизнь неопределенно долго", - сказал Линчевский.
Напомним, Министерство здравоохранения Украины планирует изменить принцип выписки больничных листов.