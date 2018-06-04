Боевики обстреляли из тяжелой артиллерии Талаковку

К счастью, никто не пострадал

За минувшие сутки боевики 27 раз нарушили режим прекращения огня, из них 4 раза открывали огонь из тяжелого вооружения - артиллерии калибром 122 мм и минометов калибром 120 мм и 82мм. Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.

Наиболее активные боевые действия продолжались в районах населенных пунктов Авдеевка, Новотороицькое, Гнутово, Лебединское.

Вчера вечером, около 21:00 из пушек калибра 152 мм был обстрелян населенный пункт Талаковка. Террористы выпустили по поселку не менее трех снарядов. К счастью, пострадавших нет.

За прошедшие сутки потерь среди наших военных нет. По данным разведки, один оккупант уничтожен.

Утром, 4 июня, обстановка на линии соприкосновения остается без изменений. Около 4:30 противник применил 82 мм минометы в районе населенного пункта Зайцево.

Напомним, 26 мая на Донбассе боевики похитили двоих украинских военнослужащих.