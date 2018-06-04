Сегодня в Украине состоится ВНО по биологии

Абитуриенты должны будут решить 48 заданий за 120 минут

В понедельник, 4 июня, в Украине пройдет внешнее независимое оценивание по биологии. Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.

Допуск абитуриентов в пункты тестирования продлится с 10:15 до 10:50. ВНО начнется в 11:00.

Вход участников в пункты проведения ВНО разрешен только при наличии оригиналов следующих документов:

оригинала сертификата внешнего независимого оценивания;

паспорта или иного документа, серия (при наличии) и номер которого указаны в сертификате;

приглашения-пропуска для участия во внешнем независимом оценивании, которое участники самостоятельно могли распечатать с информационной страницы.

Абитуриентам рекомендуют взять с собой на ВНО две-три ручки с чернилами насыщенного черного цвета, а также, по желанию, прозрачную бутылку с питьевой водой.

Во время прохождения теста абитуриент не может иметь при себе каких-либо средств связи, устройств считывания, обработки, сохранения и воспроизведения информации, печатных и рукописных материалов, не предусмотренные процедурой тестирования.

На выполнение сертификационной работы по биологии отведено 120 минут. Общее количество заданий в тесте - 48. Максимальное количество баллов, которое можно набрать, правильно выполнив все задания - 80.

Сертификационная работа содержит задания различных форм:

с выбором одного правильного ответа (№ 1-36), ответы на них нужно обозначить в бланке А;

на установление соответствия ("логические пары") (№ 37-44), ответы на них нужно обозначить в бланке А;

задания с выбором трех правильных ответов из трех групп предложенных вариантов ответов (№ 45-48), ответы на них нужно обозначить в бланке А.

Напомним, только 26% украинцев смогли твердо ответить, что уверены в невозможности фальсификаций результатов ВНО. 45% украинцев не исключают, что фальсификации возможны. Среди родителей, чьи дети уже проходили оценивание, уровень недоверия выше, чем у остальных опрошенных. Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".