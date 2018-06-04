Полиция подтвердила факт ограбления в квартире главреда РИА Новости Украина Вышинского

Были украдены документы и другие ценные вещи

В полиции подтвердили факт ограбления в квартире арестованного главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.

Были украдены документы и другие ценные вещи, передает "Украинская правда".

Пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало подтвердил, что в дежурную часть полиции около 17 часов в воскресенье поступило сообщение о проникновении неизвестных в квартиру.

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"Пропали документы и ценные вещи", - сказал Тракало, ссылаясь на данные киевской полиции.



Открыто производство по ч. 3. ст. 185 УКУ - кража, соединенная с проникновением в жилище.



Правоохранители расследуют этот инцидент.

Напомним, сотрудники СБУ совместно с прокуратурой АР Крым 15 мая провели обыски в офисе РИА Новости-Украина в Киеве и задержали руководителя агентства Кирилла Вышинского. Его подозревают в ежемесячном получении 53 тысячи евро на проведение подрывной деятельности против Украины.

17 мая Херсонский городской суд арестовал Вышинского на два месяца без права выхода под залог.