Полиция подтвердила факт ограбления в квартире главреда РИА Новости Украина Вышинского

В полиции подтвердили факт ограбления в квартире арестованного главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.
Были украдены документы и другие ценные вещи, передает "Украинская правда".
Пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало подтвердил, что в дежурную часть полиции около 17 часов в воскресенье поступило сообщение о проникновении неизвестных в квартиру.
"Пропали документы и ценные вещи", - сказал Тракало, ссылаясь на данные киевской полиции.
Открыто производство по ч. 3. ст. 185 УКУ - кража, соединенная с проникновением в жилище.
Правоохранители расследуют этот инцидент.
Напомним, сотрудники СБУ совместно с прокуратурой АР Крым 15 мая провели обыски в офисе РИА Новости-Украина в Киеве и задержали руководителя агентства Кирилла Вышинского. Его подозревают в ежемесячном получении 53 тысячи евро на проведение подрывной деятельности против Украины.
17 мая Херсонский городской суд арестовал Вышинского на два месяца без права выхода под залог.