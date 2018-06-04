В воскресенье, 3 июня, около 3 часов ночи в Харькове на улице Семинарской неизвестные разбили мемориальную доску советскому маршалу Георгию Жукову. Об этом сообщает пресс-служба областной Нацполиции.

Памятный знак находился на фасаде школы №127 имени Жукова. На место происшествия выезжали патрульные полицейские и следственно-оперативная группа местного отдела полиции.

Информация о происшествии зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Новобаварского отдела полиции.

Напомним, 6 мая в Харькове неизвестные повалили на землю бюст маршала СССР Георгия Жукова.