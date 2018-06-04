Кольченко о голодовке: буду держаться до тех пор, пока хватит здоровья

Он сейчас находиться в медсанчасти

Украинский политзаключенный в России Александр Кольченко заявил, что будет голодать до тех пор, пока будет хватать здоровья.

Об этом сообщил правозащитник Николай Щур после того, как Кольченко посетил адвокат, передает "Громадське".

"Еду ему приносят регулярно. Он также регулярно от нее отказывается. После этого его ведут к врачу, который меряет давление, пульс, уровень сахара в крови. Саша пьет воду", - рассказал правозащитник.

По словам Щура, Кольченко сейчас находиться в медсанчасти.

Напомним, Олег Сенцов вместе с Александром Кольченко были задержаны представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове.

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

14 мая 2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку, требуя от российских властей освободить всех украинских политзаключенных.

31 мая Кольченко также объявил голодовку с одним требованием - освободить Олега Сенцова.

Адвокат Кольченко ранее сообщала, что ему категорически запрещено голодать из-за хронического недостатка веса.