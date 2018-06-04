Все статьиВсе новостиВсе мнения
Страна
Мир
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Спецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемыСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Страна » Голодающему Сенцову в тюрьме делают внутривенные инъекции
Освобождение заложников Кремля

Голодающему Сенцову в тюрьме делают внутривенные инъекции

Голодающему Сенцову в тюрьме делают внутривенные инъекции
Фото: РБК-Украина

Российские власти уверяют, что состояние здоровья политзаключенного стабильное

04.06.18 30
000

Осужденный в России украинский кинорежиссер Олег Сенцов продолжает голодовку под наблюдением медиков. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

"На сегодняшний день голодовка продолжается. Он все также находится под наблюдением медицинских работников. Пока его состояние здоровья не меняется, все стабильно", - рассказала собеседник агентства.

В пресс-службе ведомства добавили, что Сенцов получает поддерживающую терапию - ему делают внутривенные инъекции.

Напомним, Олег Сенцов вместе с Александром Кольченко были задержаны представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове.

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

14 мая 2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку, требуя от российских властей освободить всех украинских политзаключенных. 31 мая голодовку также начал Кольченко.

 

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Матери Сенцова и Кольченко обратились к ПорошенкоУ голодающего Сенцова выпадают зубы и волосы, - сестраВ Киева проходит акция в поддержку Сенцова
Топ-10
  1. 100 самых богатых людей Украины. Полный список 35031
  2. Синдром величия. Аркадий Бабченко о развале России 34300
  3. Новые средние. Как живут и на что тратят деньги украинские IT-специалисты 3984
  4. Мои года, моё богатство. Как в Украине изменится система накопления пенсий 9003
  5. Правила секса до секса. Как найти любовника в "Тиндере" 16875
  6. Море волнуется — раз. Украина оказалась не готовой к противостоянию на Азове 19475
  7. Кандидаты на вылет. 6 вещей, которые исчезают из обихода 12756
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 13987
  9. Гипотеза Бога. Как последняя статья Стивена Хокинга сделала существование сверхъестественного творца более правдоподобным 11246
  10. Кумпартия Украины. Почему за год до выборов партия власти ищет новую вывеску 10099
  1. Боевики на Донбассе похитили двоих украинских военных, - ООС 5629 / 6626
  2. По воле Морфея. Почему мы забываем сны 2867 / 3192
  3. Забетонированное прошлое. Как создавалась и как была уничтожена "Стена памяти" на Байковом кладбище 2078 / 3032
  4. Супрун написала письмо российским министрам 1920 / 2313
  5. Углевод не пройдет. Вся правда о низкоуглеводной высокобелковой диете 1714 / 3244
  6. Вызов независимости. Почему Украина должна немедленно признать Косово 1090 / 3722
  7. Миссис мира-2018 погибла в автокатастрофе 907 / 1118
  8. Порошенко со скандалом уволил главу района в Одесской области 845 / 59749
  9. На Днепропетровщине изнасиловали и убили семиклассницу 836 / 1097
  10. Они все умрут: заместитель Супрун считает неэкономным лечение онкобольных за рубежом 777 / 1138
  1. Инновационные разработки украинских ученых с помощью IT-технологий 22 / 575
  2. Киевские музеи объявили дни бесплатного посещения в июне 20 / 1651
  3. Забетонированное прошлое. Как создавалась и как была уничтожена "Стена памяти" на Байковом кладбище 18 / 3032
  4. Незручні малята. З Днем захисту дітей, дорослі! 18 / 8737
  5. Ескобар по-українські. Чому Антикорупційний суд має бути в Брюсселі 16 / 1334
  6. Боевики на Донбассе похитили двоих украинских военных, - ООС 12 / 6626
  7. По воле Морфея. Почему мы забываем сны 9 / 3192
  8. 100 самых богатых людей Украины. Полный список 8 / 35031
  9. Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах 7 / 54726
  10. Закулисье Simcord. Отзывы сотрудников о работе в Компании 6 / 696
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.