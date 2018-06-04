Голодающему Сенцову в тюрьме делают внутривенные инъекции

Осужденный в России украинский кинорежиссер Олег Сенцов продолжает голодовку под наблюдением медиков. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

"На сегодняшний день голодовка продолжается. Он все также находится под наблюдением медицинских работников. Пока его состояние здоровья не меняется, все стабильно", - рассказала собеседник агентства.

В пресс-службе ведомства добавили, что Сенцов получает поддерживающую терапию - ему делают внутривенные инъекции.

Напомним, Олег Сенцов вместе с Александром Кольченко были задержаны представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове.

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

14 мая 2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку, требуя от российских властей освободить всех украинских политзаключенных. 31 мая голодовку также начал Кольченко.