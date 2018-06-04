Российский олигарх продает киевский ТРЦ Ocean Plaza, - СМИ

Компания "ТПС Недвижимость", которая принадлежит российскому олигарху Игорю Ротенбергу , ведет переговоры о продаже торгового центра Ocean Plaza в Киеве.
Об этом сообщает издание "Коммерсант" со ссылкой на свои источники.
В частности, переговоры ведутся с украинской инвестиционной компанией Dragon Capital.
Сообщается, что стоимость торгово-развлекательного комплекса составляет порядка 270-315 миллионов долларов.
"Переговоры находятся на заключительной стадии. Потенциальный покупатель сейчас ищет кредиторов, что требует некоторого времени", - сообщает издание.
Напомним, торгово-развлекательный центр Ocean Plaza был открыт в 2012 году. Его площадь составляет 165 тысяч квадратных метров, а стоимость строительства оценивалась в 300 миллионов долларов.