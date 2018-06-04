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Главная » Страна » В России политзаключенного украинца Павла Гриба лишили возможности обеспечивать себя лекарствами и водой

В России политзаключенного украинца Павла Гриба лишили возможности обеспечивать себя лекарствами и водой

В России политзаключенного украинца Павла Гриба лишили возможности обеспечивать себя лекарствами и водой
Павел Гриб / Фото: facebook/Andrei Sabinin

Узнику Кремля заблокировали банковский счет

04.06.18 132
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В России Госфинмониторинг заблокировал счет политзаключенного украинца Павла Гриба, на который ему переводили деньги на лекарства и чистую питьевую воду.

Об этом написал в Facebook его отец Игорь Гриб.

"Госфинмониторинг РФ заблокировал перевод средств на счет Павла. Такая информация получена по итогам посещения Павла в СИЗО-5 г. Краснодар украинскими консулами на прошлой неделе", - написал он.

Отец украинского политзаключенного добавил, что добивался от администрации российского СИЗО позволить Павлу покупать за собственные средства жизненно необходимые лекарства и продукты питания.

Игорь Гриб расценивает блокирование счетов как издевательство над его сыном.

"Как выдержит больной организм, после 9,5 месяцев удерживания, отсутствие лекарств и обычной питьевой воды (покупается в СИЗО) - неизвестно", - написал его отец.

Напомним, Павел Гриб исчез 24 августа 2017 года в Беларуси. По его словам, на автостанции Гомеля его похитили неизвестные люди в штатском и передали другим неизвестным людям в каком-то лесу. Более суток его держали в помещении без окон, после чего отвезли в Смоленскую область, где "законно" оформили арест.

Адвокат Гриба Андрей Сабинин после ознакомления с материалами дела, сообщал, что российский суд заочно вынес решение о его задержании на два месяца еще до прибытия парня в Гомель.

Сейчас он находится в краснодарском СИЗО. Власти России пытаются обвинить его в подготовке взрыва на школьной линейке в Сочи.

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