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Новости партнеров Открыта регистрация на IX Национальный Экспертный Форум Института Горшенина

<span class="label">Новости партнеров</span> Открыта регистрация на IX Национальный Экспертный Форум Института Горшенина
04.06.18 11
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 IX Национальный Экспертный Форум Института Горшенина состоится 7 июня 2018 года в Киеве.

Ведущие эксперты, государственные деятели и руководители влиятельных международных организаций соберутся вместе на главной аналитической площадке страны для того, чтобы обсудить самые важные вопросы повестки дня в стране. В течение дня будут работать три дискуссионные панели:

"ФОРМУЛА БЕЗОПАСНОСТИ УКРАИНЫ. Продолжение"

"ПРОЦЕСС РЕФОРМ В УКРАИНЕ:ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ"

"ЦИФРОВАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ. ИННОВАЦИИ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ"

Среди участников IX Национального Экспертного Форума Института Горшенина: АлександрТУРЧИНОВ, Cекретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины; Арсен АВАКОВ, Министр внутренних дел Украины; Мелинда ХЭРИНГ, Атлантический Совет, редактор "UkraineAlert"; Кнут ФЛЕКЕНШТАЙН, депутат Европейского парламента; Анатолий ГИРШФЕЛЬД, народный депутат Украины, исполнительный директор Национального комитета по промышленному развитию; Марсель РЕТИГ, Директор Представительства Фонда Фридриха Эберта в Украине и Беларуси; Игорь КОГУТ, директор программы USAID РАДА, основатель Украинской школы политических студий, политический эксперт; Георг ЦАХМАН, эксперт  Немецкой консультативной группы при правительстве Украины; Дмитрий ШИМКИВ, заместитель главы Администрации Президента Украины; Валерий ФИЩУК, сопредседатель IT-комитета Американской торговой палаты в Украине; Иван МИКЛОШ, глава Стратегической группы советников по поддержке реформ, главный экономический советник Премьер-министра Украины; Петр МАТИЯШЕК, руководитель проекта "Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах"; Дебора ФЕЙРЛЕМ, директор бизнес-инкубатора Американского дома; Александр ДАНЧЕНКО, народный депутат Украины, председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам информатизации и связи; Александр РЫЖЕНКО, председатель Государственного агентства по вопросам электронного правительства и другие.

Программа IX Национального Экспертного Форума Института Горшенина доступнапо ссылке.

Регистрация для участия в форуме – по ссылке.

Аккредитация СМИ: тел. ‎‎(044) 230 49 62, e-mail: info@gorshenin.ua

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