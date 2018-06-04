На Донбассе 90 тысяч людей находятся под угрозой химического отравления, - Черныш

Без питьевой воды могут остаться около 3 млн человек

На Донбассе из-за неудовлетворительного состояния фильтровальных станций, которые расположены в близости к проведению боевых действий, существует вероятность повреждения и разгерметизации емкостей с хлором и неконтролируемого его выброса в атмосферу.

При значительных объемах выброса может привести к большому количеству летальных исходов среди населения, заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш, передает "РБК-Украина".

"Неудовлетворительным остается состояние фильтровальных станций, которых в регионе 20, и подавляющее большинство из них находится в непосредственной близости к местам проведения боевых действий. Существует вероятность повреждения и разгерметизации емкостей с хлором и неконтролируемого его выброса в атмосферу, что может привести к загрязнению окружающей среды. Один килограмм жидкого хлора при взаимодействии с кислородом превращается в 315 литров газообразного хлора, который быстро разносится ветром. При больших объемах выброса жидкого хлора, население, которое проживает в зоне возможного химического заражения может получить тяжелую степень химического отравления, что может привести к большому количеству летальных последствий", - сообщил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Карта военных действий на Донбассе на 4 июня

Так, порядка 90 тысяч людей попадают в прогнозируемую зону химического заражения при аварии в местах хранения хлора.

"В случае прекращения работы фильтровальных станций без питьевой воды могут остаться около 3 млн человек", - добавил Черныш.

Напомним, первый замглавы СММ ОБСЕ Александр Хуг заявил, что в результате непрекращающихся боевых действий на Донбассе в мае погибли 10 мирных жителей и еще 25 получили ранения.