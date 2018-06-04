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Видео На Байковом кладбище в Киеве из гранатомета обстреляли похоронное бюро

<span class="label red">Видео</span> На Байковом кладбище в Киеве из гранатомета обстреляли похоронное бюро
Фото: Нацполиция Киева

В результате никто не пострадал

04.06.18 32
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В Киеве неизвестный выстрелил из гранатомета в ритуальное бюро. Об этом сообщается на сайте Главного управления Нацполиции в Киеве.

"Работники полиции оцепили территорию, прилегающую к месту совершения преступления. Взрывотехники обезвредили боеприпас, который застрял в стене ритуального бюро. В результате происшествия никто не пострадал", - рассказал и.о. начальника ГУ Нацполиции в Киеве Виктор Нечитайло.

О происшествии на улице Волжской Голосеевского района сообщил охранник ртуального бюро. Он позвонил в полицию в 4.15 утра в понедельник, 4 июня. 

На место происшествия немедленно выехали следственно-оперативные группы территориального и Главного управлений полиции, взрывотехники и кинологи. Как выяснилось, снаряд застрял в стене и не взорвался. Впоследствии его обезвредили взрывотехники, которые прибыли на вызов.

По окончании осмотра места происшествия сотрудники полиции изъяли вещественные доказательства, которые отправят на экспертное исследование. Проводятся все необходимые оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к происшествию.

Напомним, ночью 4 июня в селе Гореничи под Киевом неизвестные обстреляли автомобиль Range Rover. За рулем находился 23-летний Максим Ковтуненко, он погиб на месте от полученных ранений.

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