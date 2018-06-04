Поверхность Донецка проваливается под землю, - Черныш

Поверхность оккупированного Донецка постепенно уходит под землю, спутники зафиксировали проседание грунтов на 20-25 см.



Об этом заявил глава МинВОТ Вадим Черныш, сообщает "Укринформ".



"Территория Донецка: здесь мы фиксируем проседания грунтов на 20-25 см - мы это видим путем спутникового мониторинга. И это означает, что фактически проваливается поверхность города Донецк", - сказал он во время презентации отчета "Экологическая ситуация на территории Донецкой и Луганской областей".



По его словам, эксперты утверждают, что это происходит потому, что прекратилась откачка подземных шахтных вод.

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"По нашему мнению, это может угрожать жилым кварталам и социальной инфраструктуре в целом, речь идет не только о промышленной инфраструктуре", - добавил он.



При этом Черныш отметил, что в отчете речь идет об около 200 объектов на Востоке Украины, которые несут риски для местного населения.

Ранее Фокус писал, что на Донбассе из-за неудовлетворительного состояния фильтровальных станций, которые расположены в близости к проведению боевых действий, существует вероятность повреждения и разгерметизации емкостей с хлором и неконтролируемого его выброса в атмосферу.