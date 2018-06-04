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Ситуация на Донбассе

Поверхность Донецка проваливается под землю, - Черныш

Поверхность Донецка проваливается под землю, - Черныш
Вадим Черныш/Фото: LIGA.net

В городе грунт просел на 20-25 см

04.06.18 6024
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Поверхность оккупированного Донецка постепенно уходит под землю, спутники зафиксировали проседание грунтов на 20-25 см.

Об этом заявил глава МинВОТ Вадим Черныш, сообщает "Укринформ".

"Территория Донецка: здесь мы фиксируем проседания грунтов на 20-25 см - мы это видим путем спутникового мониторинга. И это означает, что фактически проваливается поверхность города Донецк", - сказал он во время презентации отчета "Экологическая ситуация на территории Донецкой и Луганской областей".

По его словам, эксперты утверждают, что это происходит потому, что прекратилась откачка подземных шахтных вод.

"По нашему мнению, это может угрожать жилым кварталам и социальной инфраструктуре в целом, речь идет не только о промышленной инфраструктуре", - добавил он.

При этом Черныш отметил, что в отчете речь идет об около 200 объектов на Востоке Украины, которые несут риски для местного населения.

Ранее Фокус писал, что на Донбассе из-за неудовлетворительного состояния фильтровальных станций, которые расположены в близости к проведению боевых действий, существует вероятность повреждения и разгерметизации емкостей с хлором и неконтролируемого его выброса в атмосферу.

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