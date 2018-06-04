В Энергодаре Запорожской области 1 июня в День защиты детей бойцы спецназа провели показательное выступление, которое завершилось перерезанием горла условному противнику.
Соответствующий видеоролик опубликован в YouTube. Его автор отметил, что боевые навыки детям продемонстрировали спецназовцы военной части 3042 Национальной гвардии, расположенной в городе.
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Примечательно, что в качестве музыкального сопровождения звучит песня группы "Алиса", лидер которой Константин Кинчев внесен в базу данных сайта "Миротворец".
Напомним, правоохранители разоблачили заместителя директора одной из столичных гимназий, которого подозревают в подделке документов. Кроме того, оказалось, что он хранил на рабочем месте боеприпасы и психотропные вещества.