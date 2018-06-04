Сегодня, 4 июня, жители города Дрогобыч во Львовской области заблокировали дорогу к мусорному полигону.

Об этом сообщает Форпост.

Активисты на пропускают грузовики с мусором, заявляя, что свалка незаконна, а Броницкий полигон вышел из эксплуатации.

Ранее между мэром Дрогобыча и одним из протестующих произошел конфликт, который перерос в потасовку.

В отделе коммуникации Главного управления Нацполиции Львовской области подтвердили информацию о конфликте между двумя мужчинами и отметили, что по факту нападения открыто уголовное производство, сообщает Захид.net.

"Произошел конфликт. Пострадавший – 55-летний житель Дрогобыча, нападающий – 53-летний местный житель. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 125 УК Украины", – сообщили в полиции.

Напомним, в Дрогобыче уже несколько раз протестовали против вывоза мусора на Броницкий полигон. 10 февраля местные жители перекрыли дорогу к свалке из-за плохого состояния дороги Нижанковичи – Стрый.

В марте 2018 местные жители провели еще одну акцию протеста несмотря на то, что 2 марта Дрогобычский горрайонный суд запретил блокировать подъездную дорогу к городской свалке и совершать любые препятствия в проезде транспортных средств, а также вывозе мусора на территорию свалки.

25 января на сессии городского совета Львова был утвержден участок для строительства мусороперерабатывающего завода в черте города.