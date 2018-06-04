Сестра Савченко о результатах полиграфа: они выдают нам очередной фейк

Адвокаты ее сестры пришли к выводу, что вопросы были не для полиграфа

Сестра народного депутата Надежды Савченко Вера обвинила Службу безопасности (СБУ) в распространении неправдивых результатов тестирования ее сестры на полиграфе, передает "Украинская правда".

По словам Веры Савченко, адвокаты ее сестры пришли к выводу, что вопросы были не для полиграфа, а для обвинения. Кроме того, силовики отказались приобщать к тесту на детекторе вопросы от защиты.

"И сейчас они выдают нам очередной фейк", - подчеркивает она.

По мнению Веры Савченко, СБУ сделала это сообщение именно сейчас, потому что адвокаты Надежды собираются просить о повторном прохождении ею детектора лжи.

"Я думаю, что это работа на опережение. Тут же (подозрительно быстро - ред.) у них появились результаты предыдущего полиграфа", - говорит она.

По словам Веры Савченко, сейчас ее сестра пытается взять нового помощника, поскольку предыдущих к ней не пускают, а у нее накопилось много обращений.

"Надежда взяла сейчас помощника, которая точно не фигурирует ни в каком в деле, свидетелем, потерпевшим или мятежником", - сообщает Вера.

Но, отмечает она, эту кандидатуру еще надо согласовать с СБУ, которая может и отказать.

Напомним, 22 марта Верховная Рада поддержала представление Генпрокуратуры на снятие неприкосновенности с Надежды Савченко.

23 марта Шевченковский районный суд Киева постановил взять ее под стражу на два месяца. Ей инкриминируют взаимодействие с главарями боевиков "ДНР/ЛРН", сговор с руководителем Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиром Рубаном и подготовку теракта в Верховной Раде. Его целью, по версии Генпрокуратуры, было физическое уничтожение руководства государства и захват власти.

Савченко признала, что причастна к вывозу оружия с оккупированных территорий и разговорам об организации терактов. Но назвала это собственной спецоперацией.