Российские авиакомпании терпят убытки из-за полупустых рейсов в Крым

Российские авиакомпании почти на четверть сократили количество рейсов в оккупированный Крым. Перелеты стали убыточными из-за резкого падения спроса и роста аэропортовых тарифов в Симферополе.

Об этом сообщает КоммерсантЪ со ссылкой на данные Транспортной клиринговой палаты (ТКП).

В летнем сезоне емкость планируемых авиарейсов из РФ на аннексированный полуостров упала на 22,2%, то есть на 551 000 мест.

Авиаперевозчики начали чувствовать убыточность полетов на полуостров после открытия Крымского моста и резкого роста в 1,5-2 раза аэропортовых тарифов.

В самом Симферополе объяснили, что цены выросли в связи с необходимостью возвращать вложения в новую инфраструктуру. К примеру, ремонт терминала, который обошелся в 32 млрд рублей, на 70% был оплачен банковскими кредитами.

Наибольшие сокращения сделали "Уральские авиалинии" - в 187 000 кресел (39%), Red Wings сократила 64 тысяч кресел (27%), "Аэрофлот" - 51 тысяч (14%), "Россия" - на 74 тысяч (13%) , "Глобус" (входит в S7) - на 42 тысяч (13%).

Напомним, автомобильное движение по Крымскому мосту для простых россиян открыли 16 мая в 05:30. Максимальная разрешенная скорость движения по мосту составляет 90 км/ч. Строительство Крымского моста началось в феврале 2016 года.