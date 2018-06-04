Данилюк рассказал, зачем написал письмо послам G7

По словам министра финансов, он уже исчерпал все другие механизмы

Глава Минфина Украины Александр Данилюк рассказал, почему написал письмо послам G7.

"Это письмо я написал для того, что проинформировать послов о рисках ситуации для системы государственных финансов, а также об угрозе прогресса реформы ГФС. Когда возникают риски такого уровня, послы должны об этом знать. Я написал письмо, чтобы не возникло оснований для любой дезинформации", - цитирует Данилюка Европейская правда.

"Я просто уже исчерпал все другие механизмы", - добавил он. По словам министра, послы очень обеспокоены.

"Вся поддержка от международных финансовых институтов, которую Украина получила и продолжает получать, на самом деле держится на том, что в составе правительства есть профессиональный финансовый блок", - считает министр финансов.

Напомним, глава Минфина Александр Данилюк отправил письмо послам G7, в котором объяснил причины недавних разногласий с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом. В частности, в письме описывается ситуация с нежеланием премьер-министра назначить его заместителем Яну Бугримову.

В свою очередь, 1 июня стало известно, что МВФ написал Гройсману о возможном срыве транша, в котором выразил обеспокоенность возможным принятием правительством противоречащих договоренностям с МВФ решений относительно полномочий Минфина и подчинения Фискальной службы.