Все статьиВсе новостиВсе мнения
Страна
Мир
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Спецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемыСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Страна » На Житомирщине подростки погибли от загадочного отравления

На Житомирщине подростки погибли от загадочного отравления

На Житомирщине подростки погибли от загадочного отравления
Фото: 112 Україна

Их нашли в запертом доме без следов насилия

04.06.18 948
100

В селе Высокая Печь Житомирской области двое подростков погибли при загадочных обстоятельствах.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

16-летний парень и 15-летняя девушка были обнаружены в запертом изнутри доме без признаков жизни. Следов насильственной смерти медики тоже не обнаржили.

"Утром, 2 июня, жительница села Высокой Печи, вернувшись с работы после ночной смены, обнаружила в квартире 16-летнего сына и 15-летнюю девушку без признаков жизни. Входные двери были заперты изнутри и, чтобы попасть в дом, пришлось сломать замок", – говорится в сообщении полиции.

По заключению экспертов, причиной смерти подростков стало отравление неизвестным веществом. В настоящее время в рамках начатого уголовного производства продолжается установление всех обстоятельств.

Напомним, во Львове суд приговорил к двум годам условно продавщицу скумбрии с рынка Привокзальный, товаром которой в сентябре 2017 года отравился 71 человек. 

1
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
На Байковом кладбище в Киеве из гранатомета обстреляли похоронное бюроПод Киевом обстреляли авто криминального авторитета, погиб водительЧиновника Укрзализныци поймали на "откате" в 350 тыс. грн
Топ-10
  1. 100 самых богатых людей Украины. Полный список 35380
  2. Синдром величия. Аркадий Бабченко о развале России 34505
  3. Новые средние. Как живут и на что тратят деньги украинские IT-специалисты 4100
  4. Мои года, моё богатство. Как в Украине изменится система накопления пенсий 9069
  5. Правила секса до секса. Как найти любовника в "Тиндере" 17058
  6. Море волнуется — раз. Украина оказалась не готовой к противостоянию на Азове 19669
  7. Кандидаты на вылет. 6 вещей, которые исчезают из обихода 12928
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 14131
  9. Гипотеза Бога. Как последняя статья Стивена Хокинга сделала существование сверхъестественного творца более правдоподобным 11406
  10. Кумпартия Украины. Почему за год до выборов партия власти ищет новую вывеску 10168
  1. Боевики на Донбассе похитили двоих украинских военных, - ООС 5757 / 6655
  2. Донецк проваливается под землю, - Черныш 5233 / 6611
  3. Углевод не пройдет. Вся правда о низкоуглеводной высокобелковой диете 3337 / 3780
  4. По воле Морфея. Почему мы забываем сны 3090 / 3265
  5. Забетонированное прошлое. Как создавалась и как была уничтожена "Стена памяти" на Байковом кладбище 2518 / 3095
  6. В Украине подешевели бензин и дизельное топливо 2062 / 3262
  7. Супрун написала письмо российским министрам 2008 / 2323
  8. Киевские музеи объявили дни бесплатного посещения в июне 1563 / 1723
  9. Ескобар по-українські. Чому Антикорупційний суд має бути в Брюсселі 1394 / 1568
  10. Вызов независимости. Почему Украина должна немедленно признать Косово 1302 / 3782
  1. Инновационные разработки украинских ученых с помощью IT-технологий 22 / 575
  2. Киевские музеи объявили дни бесплатного посещения в июне 20 / 1723
  3. Забетонированное прошлое. Как создавалась и как была уничтожена "Стена памяти" на Байковом кладбище 19 / 3095
  4. Незручні малята. З Днем захисту дітей, дорослі! 18 / 8799
  5. Ескобар по-українські. Чому Антикорупційний суд має бути в Брюсселі 17 / 1568
  6. Боевики на Донбассе похитили двоих украинских военных, - ООС 12 / 6655
  7. По воле Морфея. Почему мы забываем сны 9 / 3265
  8. 100 самых богатых людей Украины. Полный список 8 / 35380
  9. Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах 7 / 54773
  10. Донецк проваливается под землю, - Черныш 7 / 6611
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.