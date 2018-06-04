На Житомирщине подростки погибли от загадочного отравления

Их нашли в запертом доме без следов насилия

В селе Высокая Печь Житомирской области двое подростков погибли при загадочных обстоятельствах.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

16-летний парень и 15-летняя девушка были обнаружены в запертом изнутри доме без признаков жизни. Следов насильственной смерти медики тоже не обнаржили.

"Утром, 2 июня, жительница села Высокой Печи, вернувшись с работы после ночной смены, обнаружила в квартире 16-летнего сына и 15-летнюю девушку без признаков жизни. Входные двери были заперты изнутри и, чтобы попасть в дом, пришлось сломать замок", – говорится в сообщении полиции.

По заключению экспертов, причиной смерти подростков стало отравление неизвестным веществом. В настоящее время в рамках начатого уголовного производства продолжается установление всех обстоятельств.

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