В Крыму из-за засухи введен режим чрезвычайной ситуации

В оккупированном Крыму так называемые власти объявили режим чрезвычайной ситуации из-за засухи в Красногвардейском, Нижнегорском, Первомайском и Советском районах.

Так называемый глава Крыма Сергей Аксенов подписал соответствующее распоряжение.

Как сообщает LB.ua, ранее "минсельхоз Крыма" заявил, что крымские аграрии соберут урожай зерна в два раза меньше прошлогоднего - всего 800 тысяч тонн - из-за плохой погоды.

"Из-за засухи в Крыму предварительно пострадало 100 тыс. га посевов, в основном озимых культур, ориентировочный ущерб составляет более 1 млрд рублей. Плохое состояние озимых обусловлено сухой осенью, "не позволившей в оптимальные сроки провести сев", и теплой, с незначительными осадками, зимой, поясняли в "минсельхозе Крыма", - говорится в материале.

Сообщается, что также два района - Красноперекопский и Джанкойский - готовят документы для объявления ЧС.

Напомним, российские авиакомпании почти на четверть сократили количество рейсов в оккупированный Крым. Перелеты стали убыточными из-за резкого падения спроса и роста аэропортовых тарифов в Симферополе.