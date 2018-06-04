В понедельник, 4 июня, в Днепре произошло ДТП с несколькими пострадавшими и погибшим.



Об этом сообщает местное управление Нацполиции.



Отмечается, что автомобиль Skoda, который двигался из центра в сторону жилищного массива, выехал за пределы проезжей части на остановку общественного транспорта и перевернулся.

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"В результате ДТП погибла женщина, которая находилась на остановке. Еще одна 25-летняя женщина, которая стояла на остановке, и 26-летний водитель автомобиля Skoda получили травмы и были доставлены в больницу", – говорится в сообщении.





Полиция поданному факту возбудила уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения (ч.2 ст.286 УК Украины).

Ранее Фокус сообщал, что 19 мая в городе Каменское (Днепропетровская область) рейсовый автобус врезался в грузовик. В результате столкновения пострадали 22 человека.