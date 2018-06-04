ОБСЕ призвал Москву немедленно отпустить Сенцова

В организации считают, что содержание режиссера под стражей является необоснованным и оказывает сдерживающее воздействие на тех, кто в Крыму имеет право свободно высказывать свое мнение

Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир направил письмо министру иностранных дел России Сергею Лаврову, в котором содержится призыв немедленно отпустить на свободу украинского политзаключенного Олега Сенцова.

Об этом идет речь в сообщении пресс-службы представителя.

Дезир назвал содержание под стражей Сенцова необоснованным и отметил, что сильно беспокоится из-за состояния здоровья украинского режиссера, который голодает больше 20 дней.

"Я призываю российские власти пересмотреть дело Сенцова и немедленно его отпустить. Его содержание под стражей является необоснованным и оказывает сдерживающее воздействие на тех, кто в Крыму имеет право свободно высказывать свое мнение. Его голос не следует замалчивать, каким бы критическим он не был", - идет речь в письме.

Также он подчеркнул, что имеет информацию о том, что в ходе судебного разбирательства по делу Сенцова было зафиксировано ряд нарушений, а также тот факт, что против украинца могли быть применены пытки, включая избиения и угрозы сексуального насилия.

Отметим, голодающему Сенцову в тюрьме делают внутривенные инъекции. При этом, российские власти уверяют, что состояние здоровья политзаключенного стабильное.