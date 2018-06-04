Жители пгт. Клавдиево-Тарасово в Киевской области из-за отсутствия воды перекрыли сегодня утром международную трассу Киев-Ковель.



Как говорят жители (в поселке проживает 4995 человек), воды у них нет четвертый день и власть не принимает мер. В знак протеста люди с плакатами и без них беспрерывно ходили по пешеходному переходу, тем самым блокируя проезд транспорта, пишет "Сегодня".

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Движение было сильно затруднено, пикет продолжался полтора часа. Впрочем, люди добились, чтобы их услышали.

Фото: facebook.com/olga.skotnikova

"Жители поселка уже получили воду. В течении месяца местный водоканал должен исправить имеющиеся проблемы на водопроводных сетях, чтобы было нормальное давление и не было утечки из-за старых труб. После пикета прошла встреча с жителями, представителями водоканала и местными депутатами. По итогу встречи вода пошла в дома наших жителей", – рассказали в поселковом совете Клавдиево-Тарасово.

Отметим, ранее жители Косовского и Надворнянского районов Ивано-Франковской области перекрыли дорогу в Делятин, которая ведет к курорту Буковель. Люди требуют отремонтировать автодорогу Яблонов – Делятин.